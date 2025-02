Mia Khalifa rasga elogios a Ainda Estou Aqui e prevê Oscar para Torres

Mia Khalifa revelou no X, antigo Twitter, que assistiu ao filme Ainda Estou Aqui e rasgou elogios à produção brasileira. A atriz pornô ainda reforçou a torcida por Fernanda Torres no Oscar e explicou que está ansiosa para conhecer mais sobre a história do Brasil e da família de Marcelo Rubens Paiva.

“Assisti Ainda Estou Aqui neste fim de semana e fiquei sem palavras para descrever um filme tão visceral e importante. Os primeiros 30 minutos foram perfeitamente escritos e atuados. Fernanda Torres, se você não ganhar aquele Oscar, você terá sido roubada“, declarou Mia.

Ela comentou sobre o desejo de saber mais sobre a história do Brasil. “Descanse em paz, Rubens Paiva, e todos os presos políticos sob a ditadura militar do Brasil. Mal posso esperar para ler o livro de Marcelo e aprender mais sobre esta família resiliente e [essa] era trágica na história do Brasil”, declarou.