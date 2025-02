Michelle Melo destaca convocação de profissionais de saúde na Aleac, e parabeniza Gladson Cameli

Durante a sessão desta quarta-feira (26) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Dra. Michelle Melo parabenizou o governador Gladson Cameli pela convocação de 89 aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre). A parlamentar também destacou o trabalho do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, elogiando sua postura solícita em relação às demandas apresentadas durante suas visitas aos órgãos da saúde.

A parlamentar reiterou seu compromisso com a equipe de saúde e a necessidade de uma convocação interdisciplinar, contemplando farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes administrativos.

Em plenário, a deputada leu a resposta oficial do governo ao requerimento sobre a convocação dos profissionais aprovados nos concursos públicos. Segundo o documento, já foi solicitado o chamamento de 90 candidatos aprovados no concurso efetivo de 2022, além da convocação de 253 profissionais do processo seletivo simplificado de 2024. As contratações seguem o critério de substituição de contratos emergenciais.

Para a deputada, a medida representa um avanço significativo para o fortalecimento da rede de saúde. “Hoje é um dia de celebrar. A saúde precisa de esforços e, por meio das nossas fiscalizações, demonstramos a necessidade da contratação de mais profissionais. A convocação dos efetivos é um passo essencial para permitir que os 253 aprovados no processo seletivo simplificado também sejam chamados”, ressaltou.

“Estaremos sempre juntos, lutando por uma saúde pública de qualidade para a população acreana”, finalizou.