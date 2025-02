Michelle Melo recebe visita do vereador Roneilson Pinheiro, de Mâncio Lima

A deputada Dra. Michelle Melo (PDT), recebeu na tarde desta segunda-feira (24), em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), uma visita institucional do vereador Roneilson Pinheiro (MDB), do município de Mâncio Lima. Durante o encontro, o parlamentar destacou a necessidade de mais apoio financeiro para a o município e apresentou demandas prioritárias da população.

Demonstrando compromisso com o desenvolvimento do município, a deputada colocou seu mandato à disposição para apoiar as reivindicações e do município.

“Nosso objetivo é garantir mais investimentos e melhorias para Mâncio Lima”, afirmou a deputada.