‘Milagre do Destino’: filme inspirado na história da repórter Marina Alves é exibido na Tela Quente nesta segunda

“Um dia que eu estava bem mal, fiquei com um lado do corpo paralisado, precisei ir para a UTI, foi a Lumara quem foi levar uma bolsa de plaquetas para a transfusão para mim na UTI. No hospital elas já andam com todos os equipamentos de proteção, mas por conta da pandemia ela estava ainda mais paramentada e mesmo assim pelo olhar, pelas fotos que eu já tinha visto dela, eu reconheci. Olhei para ela e aquilo, naquele momento tão angustiante para mim, me tranquilizou de alguma forma. Ter alguém próximo, ter alguém que eu conhecia e nem sabia ainda que era minha irmã”, contou Marina.