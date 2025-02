Milton Nascimento é vítima de absurdo e inaceitável desrespeito pelo Grammy

O álbum Milton + Esperanza perdeu o Grammy 2025 para o disco A joyful holiday, de Samara Joy, mas isso é do jogo. A regra do jogo violada na cerimônia é a recusa do assento a um concorrente com o peso, a história e obra de Milton Nascimento. Por tal desaforo e descortesia, a organização do Grammy Awards fica devendo um pedido de desculpas públicas a essa lenda viva da música do Brasil.