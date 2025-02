Milton Nascimento não foi ao Grammy após ter assento negado: veja nota

O lendário cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento, de 82 anos, foi envolvido em um episódio polêmico na cerimônia do Grammy Awards 2025, realizada no domingo (2/2) em Los Angeles, Estados Unidos. Indicado na categoria de Melhor Álbum de Jazz pelo disco Milton + Esperanza, gravado em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding, Milton teve um assento negado nas mesas principais do evento.

Nesta segunda-feira (3/2), o perfil oficial de Milton no Instagram esclareceu o ocorrido. Segundo a publicação, a equipe do cantor percebeu que a Academia havia destinado a Esperanza um lugar nas mesas principais, enquanto Milton foi alocado na arquibancada, decisão que desconsiderou “não só toda a sua trajetória e prestígio em todo o mundo, como a sua idade avançada e impossibilidade de subir ou descer escadas”.

A publicação explicou que, ao questionarem a organização, a justificativa dada foi que “apenas os artistas que eles queriam no vídeo” poderiam ficar nas mesas. “Tendo em vista a carreira vitoriosa, o reconhecimento e o respeito conquistado pelo genial artista brasileiro, optamos pela ausência dele na cerimônia principal”.

“Obrigado por todo o apoio, carinho e preocupação que todos estão nos dedicando. O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento.”, finaliza o comunicado.

Protesto

Esperanza, que estava presente na cerimônia, utilizou as redes sociais para protestar. A cantora levou um cartaz com a imagem de Milton, contendo os dizeres: “Essa lenda viva deveria estar sentada aqui.” A manifestação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas brasileiros criticando duramente a organização do Grammy pela falta de reconhecimento.