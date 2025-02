As rádios comunitárias ganharão mais espaço no estado do Acre, com a ampliação das emissoras. As Fundações e Associações interessadas terão até o dia 14 de março para realizar o envio das propostas para o Ministério da Comunicação.

No Acre, 15 dos municípios poderão realizar a abertura de novas emissoras, como parte das ações do Plano Nacional de Outorgas RadCom 2023/2024.

No último biênio o Governo Federal liberou o funcionamento de 206 rádios comunitárias, um crescimento de 275% em relação às 55 entre 2019 e 2020.