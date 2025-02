Ministério libera ampliação da vacina contra dengue, mas Acre mantém restrição; entenda

O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica liberando a ampliação da faixa etária da vacina contra dengue, no entanto, o estado do Acre não deverá estender a aplicação da vacinação para além do público-alvo atual, que contempla crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

Acontece que a nota se refere a doses que já estejam próximas do prazo de vencimento, o que não acontece no Acre, já que as vacinas enviadas ao estado só irão vencer em setembro deste ano.

VEJA MAIS: Vacina contra dengue: Rio Branco tem mais de 3 mil doses em estoque, mas público-alvo resiste

A informação foi confirmada pela coordenadora do Plano Nacional de Imunizações (PNI) no Acre, Renata Quiles, a uma TV local. Ela explicou, ainda, que o estado dispõe de um baixo estoque do imunizante, que não contemplam sequer a totalidade do público-alvo hoje estipulado.

Além disso, é necessário concluir a vacinação desse público antes de ampliar a imunização. De acordo com Renata Quiles, será avaliada a possibilidade da ampliação somente quando o estoque estiver entre 60 a 30 dias antes do vencimento, conforme estabelece a nota do Ministério da Saúde.