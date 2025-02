Ministro da Justiça vem ao Acre ainda neste mês para instalar Centro de Inteligência e mais; veja

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vem ao Acre no próximo dia 25 para participar da formatura do curso de Instrução de Nivelamento e Conhecimento – INC da Força Nacional e do curso de Atendimento pré-hospitalar tático.

Lewandowski ainda participará da inauguração do Centro Integrado de Inteligência, Segurança Pública e Proteção Ambiental – CISPPA. As duas agendas acontecem em Cruzeiro do Sul, município do interior do estado.

As aulas do curso iniciaram no próximo dia 27 de janeiro e seguem até 25 de fevereiro, e beneficiará 121 operadores de segurança.

O treinamento conta com aulas sobre direitos humanos, técnicas de abordagem policial e veicular, controle de distúrbios civis, patrulhamento, manejo de armamentos e equipamentos.