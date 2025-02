Modelo acreana desfila em passarelas internacionais e assina contrato com agência de Paris

Com apenas 18 anos de idade, a modelo Maysa Tessinari, natural de Capixaba, interior do Acre, interior do Acre, começa a viver o sonho do mundo das passarelas internacionais e conquistar o mundo da moda. A acreana acaba de assinar contrato com uma renomada agência internacional com sede em Paris, na França, e já começou a pisar as passarelas.

Atualmente, ela está em Nova Deli, na Índia, país para o qual embarcou no último dia 28 de janeiro e onde deve permanecer para sua primeira temporada de seis meses trabalhando como modelo. A residência de Maysa, há dois anos, é em São Paulo.

Na Capital paulista, ela se destacou no mundo da moda, iniciando uma uma carreira sólida como modelo profissional. Além de seu trabalho nas passarelas, ela também se destacou em concursos de beleza, sendo eleita a Primeira Princesa no Concurso Nacional Miss Teen Global Beauty no ano passado, conquistando o 2º lugar.

A trajetória de Maysa começou no Acre, onde foi descoberta pela agência de modelos Top Model, coordenada por Sidney Lins. Ele enxergou seu potencial e a encaminhou para São Paulo e para os concursos de miss, onde ela rapidamente se destacou.

Agora, Maysa se junta a um seleto grupo de modelos acreanas que estão brilhando nas passarelas internacionais e levando o nome do Acre ao cenário global. Sua determinação e talento prometem abrir portas não apenas para ela, mas também para outras jovens que sonham em seguir o mesmo caminho.

A história de Maysa Tessinari é um exemplo inspirador de como sonhos podem se tornar realidade com dedicação, esforço e principalmente com o apoio dos familiares. Com sua nova aventura na Índia, ela está prestes a escrever mais um capítulo emocionante em sua carreira e a mostrar ao mundo a beleza e o talento que vêm do Acre.