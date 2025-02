Monitorado por tornozeleira eletrônica é ferido com na cabeça durante bebedeira em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Edicarlo Assunção Rios, de 35 anos, foi ferido com um golpe de terçado na cabeça na noite deste sábado (15), durante uma bebedeira em uma residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, Edicarlo estava bebendo em um bar quando acabou pisando no pé de um cachorro. O dono do estabelecimento ordenou que ele deixasse o local junto com a esposa e a filha que o acompanhavam. Antes de sair, o proprietário desferiu um golpe de terçado que atingiu a cabeça do monitorado. Após o incidente, Edicarlo foi para casa e pediu socorro aos familiares.

Os familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Edicarlo. No entanto, mesmo com um corte profundo na cabeça, ele recusou ser levado ao pronto-socorro de Rio Branco para receber atendimento médico.

Minutos depois, a vítima voltou a desmaiar e solicitou ajuda novamente ao Samu, que enviou uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado. As equipes realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

A Polícia Militar esteve na residência, coletou informações e realizou buscas na região para tentar localizar o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.