“Monstro do Iquiri” vai a julgamento por matar dona de casa com 30 facadas e ocultar corpo

O Tribunal do Júri Popular da Comarca de Senador Guiomard, município a 24 quilômetros da capital, Rio Branco, reúne seu conselho de sentença na manhã desta terça-feira (11) para julgar Judney de Andrade Alves, conhecido como o “Monstro do Iquiri”. Ele é acusado de matar, com mais de 30 golpes de faca, a dona de casa Maria de Jesus Rocha e, em seguida, tentar esconder o corpo, enterrando-o em uma cova rasa às margens do igarapé Iquiri, na zona rural do município.

O crime ocorreu em outubro de 2023, após uma bebedeira entre o casal. O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) sustenta, na denúncia, que o réu deverá responder por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver.

A denúncia afirma que o crime ocorreu após uma discussão entre o casal, na casa do acusado, localizada no Ramal do Jacaré. Ambos estavam sob efeito de bebida alcoólica no momento do crime. Após o assassinato, o réu deixou o corpo em um quarto e, no dia seguinte, transportou o cadáver para uma área próxima ao rio Iquiri, onde o enterrou em uma cova rasa.

Judney foi preso no dia seguinte ao crime por policiais militares, enquanto jogava sinuca em um bar no Ramal do Jacaré. A gravidade do crime indica que o Júri Popular poderá condená-lo a uma pena de até 30 anos de prisão, dependendo da avaliação das qualificadoras do caso.