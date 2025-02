Morador mata subsíndico a tiros após desentendimento sobre infiltração em apartamento

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o homicídio do subsíndico de um condomínio em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (26/2). O crime teria sido motivado por um desentendimento sobre uma infiltração no apartamento do suspeito, que perseguiu a vítima e efetuou ao menos seis disparos.

Vinicius da Silva Azevedo, de 34 anos, morreu no local. Segundo a Polícia Militar, o agressor procurou o subsíndico para reclamar do problema estrutural, mas a conversa rapidamente se transformou em agressão física.

Moradores do condomínio registraram o ataque em vídeo. As imagens mostram o suspeito correndo atrás de Vinicius com uma arma em punho. A vítima ainda tentou se esconder atrás de um carro, mas foi atingida e caiu. O atirador se aproximou, pisoteou sua cabeça e continuou as agressões, disparando novamente e desferindo golpes com a coronha da arma.

Uma mulher tentou intervir e empurrou o agressor, que caiu. Em desespero, ela pediu ajuda enquanto outros moradores tentavam socorrer a vítima. Vinicius foi levado ao Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito tentou deixar o local calmamente, mas foi perseguido e agredido por moradores antes de ser detido pela Polícia Militar. Ele foi levado a um hospital sob custódia e segue sob investigação.