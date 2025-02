Moradora de Mâncio Lima vende pupunha para custear tratamento de câncer: “Se não puder me ajudar, apenas ore por mim”

Antonieta da Silva Gomes, de 45 anos, moradora do ramal do Vinte, em Mâncio Lima, está em tratamento contra o câncer em Rio Branco. Além da doença, ela enfrenta problemas cardíacos, na tireoide, um cisto no ovário esquerdo e transtornos como depressão e ansiedade. Recentemente, passou por uma cirurgia e aguarda outro procedimento médico.

Sem recursos próprios para arcar com os custos da estadia na capital, Antonieta está hospedada na casa de uma amiga. Os gastos incluem moradia, alimentação, transporte e medicamentos, sendo este último um dos maiores desafios financeiros.

No ano passado, a paciente organizou uma rifa beneficente para ajudar no tratamento, mas o valor arrecadado já foi utilizado. Para tentar suprir as despesas, o marido de Antonieta está vendendo pupunha próximo à Prefeitura de Mâncio Lima. Além disso, ela já recorreu a empréstimos com amigos e familiares.

Pessoas interessadas em ajudar podem contribuir por meio da chave Pix: 632.129.432-20 (Banco Neon – Antonieta da Silva Gomes). Para mais informações, é possível entrar em contato pelo WhatsApp no número (68) 99983-0016.

Ela pede oração daqueles que não possam contribuir com valores: “se não puder me ajudar, apenas ore por minha saúde e minha vida“.