Moradores de Vila Campinas reclamam da falta de infraestrutura após ônibus atolar em rua

Moradores da Vila Campinas, localizada no distrito do município de Plácido de Castro, no Acre, enfrentam dificuldades com as péssimas condições das ruas da região. Na manhã desta segunda-feira (10), um ônibus da linha Vila Campinas–Rio Branco atoleou na principal avenida da vila, a Avenida Jamnawas.

O incidente gerou um momento de tensão, onde os passageiros e o motorista do coletivo precisaram descer do veículo para empurrá-lo e retirá-lo do buraco onde ficou preso. O momento foi registrado em vídeo e mostra a real situação da infraestrutura da via, que tem sido alvo constante de reclamações por parte da população local.

No vídeo, é possível ver o esforço das pessoas para retirar o ônibus do local, destacando a precariedade da rua e a falta de manutenção em uma das principais vias de acesso da comunidade. A situação reflete as dificuldades enfrentadas pelos moradores, que aguardam soluções urgentes por parte das autoridades locais.