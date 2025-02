Um vídeo chamou atenção da população nas redes sociais. Uma cobra aparece em via pública e causa um momento de tensão àqueles que restavam presentes. O vídeo foi publicado originalmente na sexta-feira (21), em Sena Madureira, no interior do Acre.

Nas imagens registradas é possível ouvir o cinegrafista agradecendo o corpo de bombeiros pela atuação e pela acuidade na captura do animal.

“Essa bichinha veio visitar nós. Brigado aos bombeiros que vieram tirar nossa vida do risco de sermos picados”, brincou o homem que faz o registro.

Veja o vídeo: