Morre a atriz Lee Joo-Sil, famosa por Round 6, aos 81 anos

Morreu no ultimo domingo (2/2) a atriz coreana Lee Joo-Sil, mais conhecida por interpretar Park Mal Soon na segunda temporada de Round 6. Lee Joo-Sil tinha 81 anos.

De acordo com a 1230 Culture, agência de talentos da atriz, Lee sofreu uma parada cardíaca na casa de sua família na e teve morte confirmada após ser transferida para um hospital. Há três meses, a atriz tinha sido diagnosticada com câncer de estômago.

Quando tinha 50 anos, a atriz foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3, que chegou a evoluir para estágio 4. Lee sobreviveu ao tratamento, mesmo após ter tido expectativa de vida de apenas um ano. Ela passou 13 anos lutando contra doença até o tratamento ser considerado bem-sucedido.

Lee começou a carreira em 1964, e estrelou produções teatrais notáveis ​​como Death of a Salesman e Macbeth, além de estar no K-drama The Uncanny Counter e no filme de terror Train to Busan.