Morre aos 94 anos Seo Carlão do Peruche, fundador da Unidos do Peruche e ícone do samba paulistano

Carlos Alberto Caetano, conhecido como Seo Carlão do Peruche, faleceu aos 94 anos em São Paulo. Sua trajetória se confunde com a história do samba paulistano, sendo um dos principais responsáveis pela oficialização das escolas de samba na cidade. Ele foi um dos fundadores da Unidos do Peruche, escola que ajudou a consolidar o carnaval de São Paulo, e se destacou na luta pelo reconhecimento do samba junto ao poder público. Sua morte representa uma grande perda para o carnaval e para a cultura afro-brasileira, deixando um legado que será lembrado por gerações.

A Unidos do Peruche foi fundada em 1956 e tornou-se referência no carnaval paulista. Seo Carlão esteve à frente da escola por décadas, contribuindo diretamente para sua ascensão. Ele era o último dos “cardeais do samba”, grupo que reuniu os maiores líderes do movimento na cidade.

A importância de Seo Carlão vai além do carnaval. Ele participou de diversas iniciativas culturais e sociais, promovendo o samba e a identidade afro-brasileira em São Paulo. Seu trabalho foi essencial para que a cultura das escolas de samba fosse respeitada e reconhecida.

A trajetória de Seo Carlão e sua contribuição ao samba paulista

Seo Carlão nasceu na década de 1930 e teve o samba como parte fundamental de sua vida desde jovem. No início de sua trajetória, esteve envolvido com a escola Lavapés, a mais antiga de São Paulo, até que, em 1956, ajudou a fundar a Unidos do Peruche. A escola rapidamente se destacou entre as principais agremiações carnavalescas da cidade.

A Unidos do Peruche tornou-se conhecida por sua tradição e influência no samba paulista. Com cores que remetem à bandeira brasileira, a escola levou para a avenida enredos marcantes e desfiles memoráveis. Seo Carlão foi peça-chave na construção dessa identidade, ajudando a escola a conquistar espaço no cenário carnavalesco.

Além da Unidos do Peruche, Seo Carlão foi fundamental na luta pelo reconhecimento das escolas de samba pela Prefeitura de São Paulo. Na década de 1960, junto a outros sambistas, participou de reuniões e articulações para garantir que as escolas tivessem estrutura e apoio oficial para os desfiles.

Os “cardeais do samba” e a oficialização do carnaval paulistano

Na década de 1960, o carnaval de São Paulo ainda não tinha a estrutura profissional dos dias atuais. As escolas de samba enfrentavam dificuldades para conseguir patrocínio e eram vistas com preconceito. Seo Carlão, junto a outros líderes, organizou um movimento para oficializar os desfiles e garantir o reconhecimento dessas manifestações culturais.

Os chamados “cardeais do samba” foram essenciais nesse processo. Além de Seo Carlão, esse grupo incluía nomes como:

Alberto Alves da Silva, o Seu Nenê, da Vila Matilde;

Deolinda Madre, a Madrinha Eunice, da Lavapés;

Sebastião do Amaral, o Pé Rachado, da Vai-Vai;

Inocêncio Tobias, o Mulata, da Camisa Verde e Branco.

Esses líderes foram responsáveis por estabelecer um diálogo com o poder público e estruturar as escolas de samba como entidades culturais importantes. Graças a eles, os desfiles passaram a ser reconhecidos e ganharam investimentos, permitindo a profissionalização do carnaval paulistano.

A evolução do carnaval de São Paulo com o trabalho dos pioneiros

Antes da luta dos cardeais do samba, o carnaval de São Paulo acontecia em ruas improvisadas, sem infraestrutura adequada. As escolas desfilavam na Praça da Bandeira, e os sambistas tinham dificuldades para confeccionar fantasias e alegorias.

Após anos de reivindicações, a partir da década de 1970, a Prefeitura passou a apoiar os desfiles, permitindo que o carnaval crescesse e atraísse mais público. Essa estruturação culminou na construção do Sambódromo do Anhembi, inaugurado em 1991, que se tornou palco oficial do desfile das escolas de samba.

Seo Carlão e os outros cardeais desempenharam um papel fundamental para que essa transformação acontecesse. Sem o esforço desse grupo, o carnaval paulistano não teria se consolidado como um dos maiores do Brasil.

O enredo de 2025: homenagem a Seo Carlão no Anhembi

A Unidos do Peruche preparou um enredo especial para o carnaval de 2025 em homenagem a Seo Carlão. O tema “Axé Griô! Carlão do Peruche, o cardeal preto do samba” celebra sua trajetória e importância para a cultura do samba em São Paulo.

O desfile promete destacar os momentos mais importantes da vida de Seo Carlão, incluindo sua luta pelos direitos das escolas de samba e sua contribuição para o fortalecimento do carnaval paulista. A comunidade da Unidos do Peruche está mobilizada para fazer um desfile inesquecível e exaltar a memória de seu fundador.

A reação da comunidade do samba à morte de Seo Carlão

A notícia do falecimento de Seo Carlão gerou grande comoção no mundo do samba. Sambistas, integrantes de diversas escolas e admiradores do carnaval expressaram tristeza e homenagearam o legado do fundador da Unidos do Peruche.

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo divulgou uma nota lamentando a perda e ressaltando a importância de Seo Carlão para o carnaval da cidade. Diversas personalidades do samba também prestaram homenagens nas redes sociais, reconhecendo sua contribuição inestimável para a cultura afro-brasileira.

Dados e fatos sobre a história da Unidos do Peruche

Ano de fundação: 1956

1956 Cores oficiais: Verde, amarelo, azul e branco

Verde, amarelo, azul e branco Principais títulos: Vários campeonatos no grupo especial e acesso

Vários campeonatos no grupo especial e acesso Alcunha: “Filial do Samba”

“Filial do Samba” Fundadores: Seo Carlão e outros sambistas do Parque Peruche

O legado cultural de Seo Carlão no Brasil

Seo Carlão não foi apenas um líder do samba, mas também um agente cultural que ajudou a preservar e valorizar a identidade afro-brasileira. Seu trabalho possibilitou que o samba paulista se fortalecesse e conquistasse respeito no cenário nacional.

A influência de Seo Carlão se estende para além do carnaval. Ele foi um defensor da cultura popular e das tradições afro-brasileiras, promovendo a participação da comunidade negra nos espaços culturais da cidade.

A importância do samba no contexto social

O samba sempre foi um símbolo de resistência e identidade cultural para a população negra do Brasil. Em São Paulo, as escolas de samba surgiram como espaços de acolhimento e fortalecimento da comunidade, funcionando como centros culturais e sociais.

A luta de Seo Carlão para garantir reconhecimento e estrutura para as escolas de samba permitiu que o carnaval de São Paulo crescesse e se tornasse um dos maiores eventos do país. Seu trabalho inspirou futuras gerações de sambistas e continuará sendo lembrado por aqueles que valorizam o legado do samba paulistano.