Morre Francisca Silva Souza, a querida Dona Chiquinha, figura amada de Feijó

Na tarde deste sábado, (15), a comunidade de Feijó se despediu de uma de suas figuras mais queridas, Francisca Silva Souza, carinhosamente conhecida como Dona Chiquinha. Ela faleceu aos 85 anos, deixando um legado de amor e dedicação à sua família e à cidade que tanto amava.

Dona Chiquinha era viúva do empresário Joaquim Souza, um dos comerciantes mais influentes do município, também já falecido. A matriarca da família Souza estava enfrentando problemas de saúde nos últimos meses e, na última sexta-feira (14), foi transferida do hospital geral de Feijó para o Hospital do Juruá, onde passou por procedimentos destinados à reabilitação de seus pulmões.

Natural de Feijó, Dona Chiquinha viveu toda a sua vida na cidade, onde criou seus oito filhos e conquistou o carinho e o respeito de todos. Conhecida por sua bondade e disposição, ela passou sua vida trabalhando em suas empresas, sempre trazendo um sorriso ao rosto dos que a cercavam.

O corpo de Dona Chiquinha será trasladado para Feijó, onde o velório acontecerá durante todo o domingo (16). A família ainda não definiu o horário do sepultamento, mas a expectativa é que amigos e familiares se reúnam para prestar suas últimas homenagens a essa mulher tão especial durante todo o domingo.

A perda de Dona Chiquinha deixa um vazio na comunidade, mas seu espírito generoso e seu amor pela família permanecerão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.