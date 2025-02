Morre grávida que pulou de carro em movimento após ser esfaqueada pelo marido em MG

A mulher, grávida de oito meses, que foi esfaqueada pelo companheiro e pulou do carro para se salvar morreu na tarde desta segunda-feira (17), em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O caso ocorreu na madrugada desta segunda (17). A vítima foi socorrida e submetida a uma cesárea de emergência mas não resistiu aos graves ferimentos. O bebê segue internado na UTI neonatal, estável, porém, em estado grave.

‘Também foi localizada uma espingarda calibre 32 de propriedade do autor. A arma foi apreendida e será posteriormente juntada ao inquérito policial no caso de feminicídio’, informou o Tenente Lessa.

O crime

Conforme o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento no bairro Santa Zita quando se deparou com um carro preto entrando em uma rua em alta velocidade. Ao repararem o carro, uma policial viu uma mulher nua com metade do corpo para fora da janela do carona.

De repente, os agentes viram a vítima se jogar do carro. Eles foram até a mulher e descobriram que ela estava grávida, com vários cortes de faca pelo corpo, um sangramento intenso na cabeça e dificuldade de respirar.

Os PMs acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). A polícia acompanhou a gestante até a unidade de saúde e conseguiu ouvi-la. Aos agentes, ela contou que havia sido agredida pelo companheiro e que, para não morrer, pulou pela janela do veículo.

Marido confessou crime e citou suposta traição como motivação: ‘enfurecido’

Logo depois, a PM recebeu a informação de que o suspeito havia se entregado em uma delegacia. Ele foi preso pelo crime de homicídio tentado. À polícia, ele afirmou que a esposa estava grávida de oito meses e que, durante uma relação sexual, ele teria percebido que ela estava diferente.

Ao pressioná-la e questioná-la, a mulher teria confessado que traiu o marido com o sobrinho dele, tanto na sábado (15), quanto no domingo (16). O suspeito contou que ficou “enfurecido” com a revelação e confirmou que pegou uma faca e deu vários golpes na gestante.

Ao perceber que ela poderia estar morta, o homem disse que entrou em desespero, colocou a mulher no carro e começou a transitar do bairro Santa Zita até o Centro. Nesse momento, a mulher pulou do carro em movimento. Ele afirma que se arrependeu do que fez e foi até uma delegacia se apresentar e confessar o crime.

Mãe do autor diz que homem é agressivo e já havia esfaqueado a esposa anteriormente

A Polícia Civil foi até a casa do suspeito e conversou com a mãe dele. Ela contou que estava dormindo quando ouviu vários gritos na casa. Ela diz que se levantou para ver o que era e se deparou com o filho carregando a esposa no colo. O suspeito estaria dizendo: “matei ela! Ela estava me traindo ontem e hoje! Matei ela!”.

A senhora contou que o filho é muito agressivo e que já havia esfaqueado a gestante em outras ocasiões. A polícia descobriu que a mulher já havia denunciado o companheiro duas vezes por agressão: uma em abril do ano passado e a outra em dezembro.

Veja o vídeo: