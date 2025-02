O jovem Gustavo Rocha Veras, de 24 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (3), na residência de sua mãe, no bairro Preventório.

Gustavo Rocha é sobrinho da ex-deputada Perpétua Almeida, que chegou em Rio Branco na madrugada desta quarta-feira, vindo de Brasília. O jovem de apenas 24 anos deixa esposa e um filho de dois anos. Gustavo era servidor do Iapen, muito querido por colegas e amigos.

“Vamos lembrar de você sempre como um filho amoroso, um pai exemplar, irmão, parceiro e um amigo cuidadoso. Esse era o Gustavo Rocha Veras. Um menino alegre, pai do Leon Bernardo e esposo da Karine Daiara, um servidor público honrado. Vai em paz, querido! Aqui ficam a saudade e as lembranças dos bons momentos vividos ao teu lado”, diz a nota de falecimento da família.

O velório está sendo realizado na Capela Funerária São Francisco, no Bosque. O cortejo fúnebre sairá da Capela com destino ao Cemitério Morada da Paz, às 16h, seguido do sepultamento.