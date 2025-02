Morre Joana Araújo, mãe dos empresários Adem e Aldenor Araújo, donos do Grupo Arasuper

Faleceu na madrugada deste domingo (2), em Rio Branco, dona Joana Araújo, aos 93 anos de idade, vítima de problemas hepáticos. Ela era matriarca dos dirigentes do Grupo Araújo, Adem e Aldenor Araújo.

Os dois irmãos dirigem o maior empreendimento privado acreano, que atua no mercado desde 1981, quando iniciou suas atividades com uma pequena mercearia na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco (AC). Dona Joana era esposa do senhor Adalziro Araújo, um dos pioneiros do município de Manuel Urbano, interior do Acre, falecido há dois anos.

Além de Aldenor e Adem, Joana e Adalziro tiveram nove filhos – cinco homens e quatro mulheres – dos quais Airton, o mais novo, também já é falecido, vítima de um acidente automobilístico na BR-317. Ela deixa mais de 15 netos e pelo menos três bisnetos.

O velório começa a partir das 9 horas no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, onde também haverá o sepultamento. Os filhos não comentaram o falecimento. O Grupo Araújo emitiu nota de pesar.

Nota de pesar: