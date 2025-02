Morre Lilian Knapp, voz doce da Jovem Guarda que deixa sucessos como as canções ‘Devolva-me’ e ‘Sou rebelde’

Lilian viveu dois períodos de auge na carreira iniciada em 1965 em dupla com Leno. Em março de 1966, Leno e Lilian lançaram single com as músicas que se tornariam os maiores hits da dupla, Devolva-me e Pobre menina. Pobre menina é versão em português escrita por Leno a partir de Hang on sloopy (Bert Russell e Wes Farrell, 1965), sucesso do grupo norte-americano de rock The McCoys. As duas músicas integraram o primeiro álbum da dupla, Leno e Lilian, lançado em 1966.