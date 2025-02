O ex-bancário e pedagogo Luiz Altino de Oliveira, morreu na noite desta terça-feira (18), em Rio Branco, aos 58 anos. Oliveira era reconhecido por sua atuação na educação e no sindicalismo dentro do estado do Acre.

Luiz Altino de Oliveira iniciou sua trajetória profissional na década de 1980, no extinto Banco Nacional. Durante esse período, integrou a primeira diretoria do Sindicato dos Bancários do Acre (1988-1991). Com o fechamento da instituição financeira, decidiu mudar de carreira e formou-se em pedagogia, tornando-se professor em diversas escolas da capital acreana.

O educador foi eleito, por várias vezes, diretor da Escola Maria Chalub Leite, no bairro Nova Estação. Nos últimos anos, enfrentou problemas de saúde decorrentes de múltiplos AVCs, que resultaram em sua morte.

O velório de Luiz Altino de Oliveira acontece nesta quarta-feira (19), na Chácara Elemento Água.