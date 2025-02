Morre Margarida Almeida, irmã da ex-deputada Perpétua Almeida, aos 67 anos

Margarida Almeida, acreana de 67 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (26) após uma luta de alguns meses contra o câncer.

Ela era irmã da ex-deputada federal e atual diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida.

Margarida descobriu a doença após sentir fortes dores e procurar ajuda médica. Ao realizar exames, foi constatado que o câncer já estava em estágio avançado e seu estado era considerado terminal. Ela realizava tratamento no Hospital do Câncer do Acre (Unacon) e, nos últimos dias, estava morando na casa de Perpétua e Edvaldo.

A diretora da ABDI utilizou suas redes sociais para anunciar a morte da irmã e prestar-lhe uma homenagem.

“Mesmo cuidando do teu ‘bem-morrer’ e, ao mesmo tempo, também me preparando para tua partida, cheguei a pensar que estaria pronta quando esse momento chegasse. Agora vem a triste constatação: eu não poderia estar. O alento é saber que não desperdicei o tempo ao teu lado. Sou grata por teres sido uma segunda mãe para mim, um apoio, sempre cheia de cuidados. O mundo sem ti traz um quê de tristeza para novos amanheceres”, escreveu.

“Dói, dói e dói… Mas tenho que te deixar ir, mana… Vai, Margô, para o aconchego, para o abraço dEle, com quem você tanto sonhou. Nos braços do Pai Eterno é o teu lugar. Te amarei para todo o sempre! 🖤”, finalizou.

O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Manoel Julião, Rua do Comércio, n° 125.