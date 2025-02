Morre Peter Jason, ator de Karatê Kid e Jurassic World, aos 80 anos

O ator Peter Jason (foto em destaque), que participou do filme Karatê Kid, morreu aos 80 anos. John Carpenter, que trabalhou com o artista em projetos ao longo de sua carreira, deu a notícia em seu Instagram e lamentou a partida do amigo.

“Peter Jason, um dos grandes atores de personagens do cinema, morreu. Seu primeiro filme foi ‘RIO LOBO’, de Howard Hawks. Ele era um amigo querido e sentirei muita falta dele”, escreveu John.

John Carpenter não revelou a causa da morte de Jason, com quem trabalhou em filmes como Príncipe das Sombras (1987), A Cidade dos Amaldiçoados (1995) e Escape from LA (1996).

Quem era Peter Jason?