Morre Roberta Flack, cantora de ‘Killing Me Softly’, aos 88 anos

A cantora americana Roberta Flack morreu nesta segunda-feira (24/2), aos 88 anos. A artista ficou conhecida pela interpretação da música Killing Me Softly With His Song — a versão dela ganhou o Grammy de 1974 de gravação do ano e melhor performance vocal pop feminina. A causa da morte não foi divulgada.

Roberta, estrela do pop, soul e R&B, foi uma das vozes mais populares da década de 1970. Nos últimos anos, ela perdeu a capacidade de cantar devido à esclerose lateral amiotrófica (ELA), que afeta o sistema nervoso. Ela foi diagnosticada com a doença em 2022.

A morte da artista foi confirmada em nota enviada por um representante da artista à revista Variety. “Nosso coração está partido após a morte da gloriosa Roberta Flack nesta manhã. Ela morreu tranquilamente, cercada por sua família. Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela era também uma orgulhosa educadora”, diz o comunicado.

Nascida em 10 de fevereiro de 1937, em Carolina do Norte (EUA), Roberta produziu 20 álbuns de estúdio ao longo da carreira.