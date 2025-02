Morre Tony Roberts, ator de “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, aos 85 anos

O versátil ator Tony Roberts, que já recebeu indicações ao Tony Award por seu trabalho no teatro e apareceu em diversos filmes do diretor Woody Allen, morreu aos 85 anos. A notícia foi divulgada na última sexta-feira (7).

A informação da morte de Roberts foi repassada ao jornal The New York Times pela filha do ator, Nicole Burley.

Roberts é conhecido por seu trabalho com o diretor Woody Allen. Ele participou dos longas “Sonhos de um Sedutor” (1972), “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977), “Memórias” (1980), “Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão” (1982), “Hannah e Suas Irmãs” (1986) e “A Era do Rádio” (1987) do diretor.

Tony Roberts também ficou conhecido por seu trabalho na Broadway. Ele foi indicado ao Tony – considerado o principal prêmio do teatro nos Estados Unidos – por sua atuação no musical “How Now, Dow Jones” (1968) e pela peça “Sonhos de um Sedutor”, de Woody Allen.

Em 2016, Roberts lançou sua autobiografia “Do You Know Me?” (sem publicação no Brasil).