Motivo da saída de Regiane Tápias do programa Mulheres vem à tona

Na última sexta-feira, 07 de fevereiro, os telespectadores do programa ‘Mulheres‘, exibido pela TV Gazeta, foram pegos de surpresa com a informação de que Regiane Tápias havia pedido de demissão. Logo, muitas especulações surgiram na web e, nesta segunda (10), a verdade veio à tona.

De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, para o ‘A Tarde é Sua’ de Sonia Abrão, na RedeTV!, Regiane Tápias deixou a TV Gazeta depois de 17 anos e o comando do programa ‘Mulheres’ sem nenhum problema com a direção ou com alguém na emissora. “Só para deixar claro, não teve briga!“, iniciou ele.

Segundo Perline, Regiane tomou uma atitude corajosa e resolveu pedi demissão para realizar um sonho que já vinha querendo há algum tempo, ao lado do marido e com os filhos. “Ela vai pegar a família toda… ela, o marido e os três filhos, e vão morar em um motorhome“, contou o jornalista, deixando Sonia Abrão e demais colegas de bancada surpresos.

Ainda segundo o que foi informado, Regiane e a família irão viajar pela Europa de motorhome. “Ela fica no ar só até essa semana no Mulheres, ficando no Brasil até o dia 08, porque no dia 09 de março ela já faz a primeira viagem com a família para o Canadá, por um mês, até as crianças aprimorarem o inglês“, contou ele, acrescentando que após esse curto período na América do Norte, eles viajarão pela Europa de motorhome.

Regiane Tápias abre o jogo!

A informação dada por Gabriel Perline chegou a ser confirmada pela própria Regiane que, durante o Mulheres, destacou que ficará por lá até esta sexta (14). Maiores detalhes, no entanto, não foram explicados.