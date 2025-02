Motocicleta totalmente destruída revela gravidade da tragédia que matou peão em Sena Madureira

Um grave acidente ocorrido na tarde deste sábado (22) resultou na morte de um motociclista identificado como Rian Cunha de Lima, de 17 anos.

O acidente aconteceu na BR-364, próximo a ponte de Sena Madureira, quando a vítima foi atropelada por um caminhão, sofrendo morte instantânea.

A colisão teve um impacto violento, deixando a motocicleta, completamente destruída. O tanque do veículo foi deslocado, e partes da moto ficaram espalhadas pelo asfalto. Imagens feitas por moradores mostram os destroços no local do acidente.

O jovem sofreu ferimentos graves, incluindo a dilaceração de parte da cabeça. Familiares da vítima estiveram no local e ficaram extremamente abalados com a cena.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para registrar a ocorrência.