Motociclista bate em buraco, é arremessado e sofre traumatismo craniano

Um homem identificado apenas como Samuel, de 32 anos, ficou ferido após bater em um buraco e cair na tarde deste sábado (1º), no km 2 do Ramal do Quixadá, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Samuel trafegava em uma motocicleta modelo CB-300, de cor roxa, quando perdeu o controle do veículo e colidiu fortemente contra um buraco no asfalto.

Com o impacto, ele foi arremessado e sofreu um corte na testa, além de um ferimento contuso na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. De acordo com a equipe médica, o motociclista teve um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve.

Motoristas que passavam pelo local ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros. Após os procedimentos iniciais, Samuel foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A todo momento, o homem pedia para que o policiamento de trânsito não fosse acionado. A motocicleta foi recolhida por populares e levada para a residência da vítima.