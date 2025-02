Motociclista bate em caminhão estacionado e sofre fratura exposta em Rio Branco

O motociclista Sávio Lima da Cunha, de 24 anos, ficou ferido na noite desta sexta-feira (21) após colidir sua motocicleta na traseira de um caminhão de transporte de alimentos perecíveis, na Rua Francisco Neri, no Conjunto Solar, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo familiares, Sávio havia acabado de sair do Sesc Bosque, onde participou de uma partida de futebol. Ele pilotava uma Honda Titan branca, placa NAG-1504, a caminho de casa, quando não percebeu que o caminhão estava estacionado.

Testemunhas relataram que o motociclista tentou frear, mas, devido ao asfalto molhado, a moto derrapou, resultando na colisão. Com o impacto, Sávio ficou preso debaixo do veículo. Populares prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de resgate retirou o jovem do local e realizou os primeiros atendimentos antes de encaminhá-lo ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele sofreu uma fratura exposta no braço direito e apresentava escoriações pelo corpo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, a motocicleta foi removida por um familiar.