Motociclista colide violentamente contra vaca em rodovia e é levada ao pronto-socorro de Rio Branco

A motociclista Andressa Teles Mota, de 31 anos, ficou gravemente ferida após colidir violentamente contra uma vaca na noite desta quarta-feira (19), no km 10 da rodovia AC-90, conhecida popularmente como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Andressa voltava para casa, no km 36 da AC-90, pilotando uma motocicleta modelo YBR, de cor branca e placa QLW-8712, quando foi surpreendida pelo animal, que atravessou a rodovia de forma inesperada, causando a colisão.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada a cerca de 15 metros, caindo às margens da rodovia, na pista contrária. Ao bater a cabeça, ela perdeu a consciência e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza moderada, além de hematomas na cabeça e no olho direito, bem como um sangramento no ouvido esquerdo. A motocicleta foi parar cerca de 30 metros do local do acidente.

Motoristas que passavam pelo local prestaram socorro à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente, uma ambulância de suporte básico realizou os primeiros atendimentos, mas, devido à gravidade do quadro, uma unidade de suporte avançado foi enviada para estabilizá-la. Andressa foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém com risco de agravamento.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi removida da rodovia.