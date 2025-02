Motociclista dorme enquanto pilotava e sofre acidente na BR-364, no interior do Acre

O motociclista Diones Gomes Lopez, de 43 anos, sofreu um acidente de trânsito após adormecer e cair da moto na tarde deste sábado (8), nas proximidades da Vila Campinas, na BR-364, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações da própria vítima, ele retornava para casa, no município de Acrelândia, e trafegava pela BR-364 no sentido Vila Campinas/Acrelândia quando, de forma inesperada, acabou dormindo enquanto pilotava sua motocicleta.

Com a queda, Diones sofreu dores no braço e na coluna cervical, além de escoriações por todo o corpo. Ele também apresentava um possível traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza moderada.

Um caminhoneiro que passava pelo local prestou ajuda e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância do município de Acrelândia para prestar os primeiros socorros. Após ser estabilizado, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

A motocicleta ficou sob os cuidados de terceiros, que a guardaram em uma propriedade rural.