Motociclista é atropelado e arrastado por mais de 5 metros junto com a própria moto, em Rio Branco

O motociclista Juliano Souza de Almeida, de 45 anos, ficou ferido após ser atropelado por um veículo e arrastado no asfalto na tarde desta quarta-feira (19) na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Juliano trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, quando foi atingido por um veículo modelo Siena, também vermelho, que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, ele foi arrastado junto com a moto por cerca de cinco metros. Após o acidente, a motorista do carro permaneceu no local.

Juliano ficou desorientado e sofreu uma luxação no tornozelo direito. Populares prestaram auxílio e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para realizar os primeiros atendimentos. Após ser imobilizado, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta e o veículo foram liberados e removidos da via.