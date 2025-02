Motociclista e namorada caem de passarela de 4 metros com moto em Rio Branco

O motociclista Yago de Oliveira, de 26 anos, e sua namorada, Francisca Luana de Araújo, de 25 anos, caíram com a moto de uma altura de 4 metros na noite deste sábado (15), na passarela do Parque São Francisco, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações das vítimas, o local está em obras, mas eles não perceberam. A passarela, que liga o Raimundo Melo à Praça do Relógio, estava sendo utilizada por motociclistas.

Ainda de acordo com Yago, ele não notou que uma parte da passarela estava sem algumas tábuas e, ao passar pelo trecho, perdeu o equilíbrio, fazendo com que ele e a namorada caíssem junto com a motocicleta.

Populares que passavam pelo local ouviram o casal pedindo ajuda e rapidamente os retiraram do barranco. Em seguida, levaram-nos até o bairro Raimundo Melo, onde acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe prestou os primeiros socorros e encaminhou o casal ao pronto-socorro de Rio Branco.