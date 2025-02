Motociclista evita colisão com máquina pesada, mas bate de frente em distribuidora no interior do Acre

Um jovem ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã deste domingo (16), no cruzamento da Avenida Guanabara com a Rua Padre Egídio, em Sena Madureira, interior do Acre. O acidente envolveu uma motocicleta e uma máquina pá mecânica.

De acordo com informações preliminares, o motociclista, que conduzia uma Honda Titan, seguia atrás da máquina pesada quando, ao chegar no cruzamento, o veículo maior fez uma conversão.

Para evitar a colisão, o jovem desviou bruscamente, invadiu o meio-fio e acabou colidindo contra a parede de um comércio onde anteriormente funcionava a distribuidora Resenha.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou a vítima ao hospital da cidade.

Até o momento, a unidade de saúde não divulgou o estado de saúde do jovem, que seria morador do Ramal do 25, na zona rural de Sena Madureira. O cruzamento onde ocorreu o acidente é um dos pontos movimentados da cidade, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Veja o momento do acidente: