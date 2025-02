Motorista de empresa terceirizada invade contramão e mata filhote de cachorro em Rio Branco

Um motorista, ainda não identificado, invadiu a contramão e atropelou um filhote de cachorro na tarde desta quinta-feira (20) na Rua Firlândia, no bairro Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o veículo era conduzido por um funcionário de uma empresa terceirizada. O motorista trafegava no sentido Centro-bairro quando invadiu a pista contrária e, supostamente de forma intencional, atropelou e matou um filhote de cachorro de aproximadamente dois meses.

A dona do animal, ao perceber que o cachorro havia saído do quintal, correu atrás dele e presenciou o momento em que o motorista passou com o carro por cima do filhote. O condutor não parou para prestar socorro nem para se justificar.

Desesperada e chorando, a proprietária ainda gritou com o motorista, mas ele ignorou os apelos e foi embora.