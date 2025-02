Motorista de ônibus que atropelou cobra em Rio Branco se manifesta e diz que tentou desviar do animal

O motorista de ônibus que atropelou uma cobra no último sábado (8), se manifestou neste domingo (9) após o vídeo compartilhado do animal ferido ter gerado grande indignação nas redes.

João Figueiredo, que faz a linha no Irineu Serra, afirmou que tentou desviar do animal da espécie Drymarchon corais, conhecida popularmente como surucucu facão ou limpa pasto, e que só soube do incidente após a repercussão.

“Eu nem estava sabendo. Eu vi a cobra sim. Logo em uma curva, eu me deparei com a cobra saindo do mato e correndo atrás de um rato. E ela saiu da minha esquerda para direita e eu fiz o caminho contrário”, destaca.

Os vídeos do momento foram feitos pelo jornalista e morador da região, Altino Machado e enviados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia).

O motorista declara que tentou desviar da serpente e não notou que ele acabou sendo atingido pelo veículo. “Eu nem vi que tinha matado, hoje que eu vim ver por causa dos comentários”.

Veja o vídeo: