Motorista perde controle de veículo e capota em área de mata na rodovia AC-10

Um motorista não identificado perdeu o controle do veículo e capotou em uma área de mata na tarde desta segunda-feira (17), na rodovia AC-10, conhecida popularmente como Estrada de Porto Acre, na altura do quilômetro 14, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o motorista trafegava pela rodovia quando, inesperadamente, perdeu o controle da direção, saiu da estrada e caiu em um buraco, ficando com o carro capotado. Apesar do impacto, a vítima não sofreu ferimentos graves e estava consciente quando foi encontrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado, uma vez que a vítima sofreu apenas escoriações.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito compareceram ao local para realizar os procedimentos de praxe. O veículo, cujo modelo e placa não foram informados, foi retirado do local com o auxílio de um guincho.