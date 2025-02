Motorista perde o controle em rotatória e morre ao capotar veículo em Rio Branco

O motorista Antônio José de Araújo, de 43 anos, morreu em um capotamento na madrugada deste domingo (2), em uma rotatória do bairro Bonsucesso, na Rua 26 de Junho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Antônio José estava bebendo com amigos nas proximidades do residencial Bonsucesso quando decidiu utilizar o veículo da empresa Passarelli Engenharia e Construção, na qual prestava serviço, para voltar para casa. Ele dirigia a uma velocidade de aproximadamente 40 km/h.

Natural do Maranhão, Antônio José não conhecia bem as ruas de Rio Branco, o que pode ter sido um fator contribuinte para o acidente. A rotatória onde ocorreu o capotamento já foi palco de outros acidentes fatais. No caso de Antônio, ele bateu na estrutura, perdeu o controle do veículo e caiu dentro de uma valeta, onde o carro — um Fiat Argo, de cor branca e placa SJG-3H20 — capotou.

O vigilante Pedro Magalhães, da empresa Columbia, que presta serviço na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, passava pelo local no momento do acidente. Com a ajuda de populares, ele desceu até a valeta e conseguiu retirar o motorista de dentro do veículo. Antônio José não usava cinto de segurança e foi encontrado de cabeça para baixo, com o peso do corpo pressionando o pescoço, o que possivelmente causou hipóxia (diminuição da concentração de oxigênio no sangue), levando a uma parada cardiorrespiratória (PCR).

Pedro iniciou a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) enquanto outras pessoas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico chegou ao local para dar continuidade ao atendimento, seguida por uma ambulância de suporte avançado, que entubou e tentou estabilizar o quadro clínico da vítima. Após mais de uma hora de tentativas de reanimação, a equipe médica não conseguiu reverter o quadro, e Antônio José morreu dentro da ambulância de suporte avançado 01.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

O Policiamento de Trânsito, junto com o policiamento da área, controlou o tráfego e isolou o local para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi removido por um guincho.

