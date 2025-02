MPAC denuncia policial e outras 15 pessoas por facilitarem entrada de celulares em presídio

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) denunciou 16 pessoas envolvidas em um esquema criminoso que facilitava a entrada de celulares, carregadores e entorpecentes no Complexo Penitenciário Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.

A ação foi movida pela 3ª Promotoria de Justiça Criminal do Juruá.

O policial Éden Alves de Souza está entre os denunciados, assim como Moisés Duarte Bezerra, apontado como um dos líderes de um grupo criminoso atuante na região.

Familiares de detentos realizavam transferências bancárias ao policial penal para que ele facilitasse a entrada de ilícitos no presídio.

“O total movimentado no esquema supera R$ 12 mil, provenientes de diversas transações realizadas entre setembro e dezembro de 2023. As evidências incluem imagens das câmeras de segurança da unidade prisional, boletins de ocorrência, relatórios de análise de mídias e depoimentos de testemunhas”, disse o MPAC em nota.

O órgão pede a condenação dos envolvidos por tráfico de drogas, com causa de aumento pela prática nas imediações de estabelecimento penal, corrupção ativa e passiva e favorecimento real impróprio. Além disso, também requer a perda do cargo do policial penal como efeito da condenação.