MPAC investiga erosão no calçadão do Novo Mercado Velho e cobra remoção de comerciantes

A Defesa Civil do estado emitiu um alerta no final do ano passado, orientando os comerciantes a deixarem o local devido ao risco de desabamentos. O órgão estipulou um prazo de 20 dias para a prefeitura e de 10 dias para que órgãos estaduais informem quais providências estão sendo tomadas.

No local da erosão, foi aferida uma movimentação de até 1 centímetro a cada dois dias.

O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um procedimento preparatório para apurar a erosão no Mercado Velho, em Rio Branco, e também cobrou informações sobre a remoção dos comerciantes do local, que é um dos principais pontos turísticos da capital.

O Calçadão do Novo Mercado Velho apresenta grandes rachaduras, comprometendo estabelecimentos. Em julho do ano passado, parte do espaço foi interditada devido aos riscos para a população. Na mesma época, a Passarela Joaquim Macedo, também na mesma região, foi interditada pelo mesmo motivo. Os problemas são atribuídos às enchentes.

Segundo a Promotoria de Habitação e Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, o objetivo da apuração é verificar as medidas adotadas pelos órgãos competentes e acompanhar as soluções destinadas aos comerciantes da região.