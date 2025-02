MPF exige que Estado cumpra sentença e oferte mais enfermeiros na Maternidade Bárbara Heliodora

O Ministério Público Federal (MPF) determinou que o Estado do Acre cumpra uma sentença que prevê que a Maternidade Bárbara Heliodora oferte um número suficiente de enfermeiros.

A sentença, dada em 2024, foi ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren/AC), mas o Estado ainda não havia cumprido a decisão.

O Coren/AC afirma que a Maternidade Bárbara Heliodora não possui quantitativo suficiente de profissionais de enfermagem em seus turnos, o que pode colocar em risco as gestantes. “Além disso, a unidade de saúde não atende às exigências mínimas previstas na Lei 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil.”

A norma estabelece que é necessária a presença de enfermeiro durante todo o período de funcionamento de uma maternidade. A esse profissional cabe orientar e supervisionar os técnicos e auxiliares de enfermagem no atendimento aos pacientes e em demais procedimentos. O enfermeiro também deve atender demandas de maior complexidade técnica que não são da competência dos técnicos e auxiliares.

“A qualquer hora e em qualquer dia, uma maternidade deveria ter a presença de enfermeiros em todas as suas escalas, pois esse profissional possui formação e expertise para demandas específicas ou de maior complexidade e que não deveriam ser atendidas por técnicos ou auxiliares”, pontuou o procurador da República Luidgi Merlo, que cuida do caso ao requerer o cumprimento da sentença.

No pedido, o MPF requer que a Justiça Federal determine ao Estado do Acre que demonstre, com informações atualizadas, sob pena de fixação de multa diária, o cumprimento das seguintes obrigações: