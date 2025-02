O Governo do Estado do Acre estabeleceu que os estudantes da rede pública estadual contarão com um novo padrão de uniformes. As principais mudanças ocorrem no ensino médio, que abandona o tradicional azul e branco para adotar peças predominantemente verdes.

Para os alunos do ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e ensino fundamental II (6º ao 9º ano), o uniforme terá as cores verde, amarelo e branco, com diferenças no design conforme a etapa escolar. No caso do ensino médio, o padrão adotado será branco e verde.

As aulas da rede estadual terão início na próxima segunda-feira, 10 de fevereiro, e a Secretaria de Educação do Acre determinou que os estudantes utilizem os novos uniformes conforme a padronização estabelecida.