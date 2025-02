Mudança: doenças respiratórias atingem nova faixa etária no Acre, diz boletim da Sesacre

De 2024 para 2025, a faixa etária mais afetada pelas doenças respiratórias agudas sofreu uma alteração em todo o Acre. A informação consta no último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgado nesta quarta-feira (12).

No ano passado, o grupo mais afetado era o de adultos jovens entre 20 e 29 anos, sem gravidade. Neste ano, a faixa etária se expandiu, e as doenças afetam com mais frequência pessoas de 20 a 39 anos.

Síndrome gripal: número de consultas médicas cresceu em 2025

Até a semana epidemiológica 05 (SE 05/2025), foram registradas 2.097 consultas por Síndrome Gripal, atendidas nas 3 unidades sentinelas do estado (UPA do 2º Distrito em Rio Branco, Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia e UPA Jacques Pereira em Cruzeiro do Sul), representando números mais altos que os registrados no ano anterior no mesmo período analisado: 1.439 consultas em 2024.

Em 2025, nas primeiras semanas analisadas, das coletas realizadas, os resultados mostram os vírus SARS-CoV-2, influenza B, rinovírus e adenovírus como os mais frequentes circulantes entre os pacientes nas unidades sentinelas.

SRAG

No ano de 2024, o número de notificações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até a semana epidemiológica 05 foi de 247 casos. Em 2025, no mesmo período analisado, foram notificados 222 casos, mostrando que o total está próximo ao do ano anterior.

As crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis, mais afetadas e com maiores taxas de internação.

Em 2025, nas primeiras semanas analisadas, das coletas realizadas em pacientes hospitalizados com SRAG, os resultados mostram os vírus SARS-CoV-2, VRS e rinovírus como os mais frequentes circulantes.