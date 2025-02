Mudanças climáticas geram prejuízo histórico no Acre, com mais de R$ 900 milhões perdidos

Com perdas de até R$ 40,5 bilhões entre 1991 e 2014, a agropecuária e a pecuária são os setores mais economicamente impactados pela crise climática na Amazônia Legal. O valor representa 80% dos R$ 51,1 bilhões em prejuízos financeiros registrados na região, que também incluem os setores da indústria, comércio, serviços e o poder executivo municipal.

Os dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, analisados pelo InfoAmazonia, consideram os danos econômicos causados por alagamentos, secas, incêndios, erosões, deslizamentos, vendavais, ciclones, granizo e outros eventos climáticos extremos.

Entre 1991 e 2024, foram registrados 7.548 eventos climáticos na Amazônia Legal, sendo as inundações as ocorrências mais frequentes. O ano de 2024 apresentou o maior número de episódios climáticos, com destaque para os incêndios florestais (43%), seguidos pela seca (34%) e chuvas intensas (7%).

Municípios mais afetados da Amazônia Legal

A pesquisa também detalha as perdas financeiras por município, revelando que muitas das cinco cidades mais afetadas acumulam prejuízos superiores a um bilhão de reais ao longo dos anos.

Rondonópolis (MT) – R$ 5.416.677.551 Sorriso (MT) – R$ 4.815.713.070 Rondon (PA) – R$ 1.925.276.569 Xinguara (PA) – R$ 1.144.822.267 Maués (AM) – R$ 895.778.640

Sorriso, no Mato Grosso (2º lugar), enfrentou seca extrema durante todo o ano. A criação de gado foi seriamente afetada pela escassez de alimento para os animais devido à baixa colheita de soja. “O que era para colher no ano passado, não houve. Os nossos produtores perderam, praticamente, toda a safra. Muitos precisaram fazer empréstimos e ainda estão pagando as dívidas por causa da seca. É um dinheiro que não está mais circulando na cidade”, relatou Alberto dos Santos, coordenador da Defesa Civil da Prefeitura de Sorriso.

Ao todo, o país registrou um déficit de R$ 40,5 bilhões, dos quais R$ 36,2 bilhões se referem à agropecuária e R$ 4,3 bilhões à pecuária.

Prejuízo no estado do Acre

No Acre, o déficit total atingiu R$ 916.513.854 ao longo do período analisado. Rio Branco é o município mais afetado, com perdas de R$ 374.180.330. O estado tem enfrentado inundações históricas, como a segunda maior enchente de sua história em 2024, quando o Rio Acre chegou a 17,98 metros, afetando mais de 70 mil pessoas. No mesmo ano, durante a seca de setembro, o Acre registrou o pior índice de qualidade do ar do país, com 208 µg/m³ (microgramas por metro cúbico).

Os impactos ambientais e as ações humanas que os agravam afetam diversas áreas. Os danos à população também são expressivos: cerca de 3,5 milhões de pessoas na região sofreram ferimentos, precisaram de abrigo público, tiveram suas residências danificadas ou perderam a vida devido às consequências da crise climática.

O tecnologista de desastres naturais do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Rafael Luiz, alerta para o agravamento da situação: “Uma característica das mudanças climáticas é o aumento de eventos tanto pela escassez quanto pelo excesso. Seja por ondas de calor, por episódios de seca ou por chuvas intensas que trazem consigo deslizamentos, vendavais e inundações de grande porte. Esse tipo de situação a gente tem acompanhado e tem sim a tendência de aumentar”.

Veja o déficit por município no Acre (do maior para o menor):