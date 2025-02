Mula quase provoca acidente em rua de Sena Madureira e é capturada por moradores

Na manhã desta sexta-feira (21), os moradores do bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira, no interior do Acre, foram surpreendidos por uma mula trafegando pelas ruas. O animal provavelmente fugiu de seu pasto e adentrou na zona urbana.

De acordo com um morador do local, por pouco não houve um acidente. “Um motocicleta quase se choca com a mula”, contou.

Diante disso, os próprios residentes realizaram esforços e conseguiram apreender o animal, que foi amarrado no barrote de uma casa e aguarda seu dono.