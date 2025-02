Mulher compra raspadinha por engano e fatura prêmio milionário

Um simples erro de entrega transformou a vida de Kelly Lindsey, moradora de Carrollton, na Virgínia, Estados Unidos. O que parecia ser apenas mais uma compra rotineira em um posto de gasolina acabou resultando em uma reviravolta inesperada e extremamente lucrativa.

Kelly havia adquirido um bilhete de loteria e pediu ao atendente um cartão de raspadinha com seus números da sorte. No entanto, por um equívoco, o funcionário entregou um cartão diferente. Diante da possibilidade de trocar, ela optou por manter o bilhete em mãos — uma decisão que, sem que ela soubesse, mudaria seu destino.

Contra todas as probabilidades — uma chance de apenas 1 em 1.142.400 — Kelly foi surpreendida com um prêmio milionário no jogo Money Blitz. O bilhete premiado garantiu a ela uma bolada de 2 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 11,5 milhões na cotação atual.

Diante do prêmio expressivo, a sortuda teve que escolher entre duas formas de recebimento: um pagamento integral diluído ao longo de 30 anos ou um valor reduzido, mas pago de uma só vez. Optando pela segunda alternativa, Kelly recebeu um montante único de 1,25 milhão de dólares, com a dedução de cerca de 350 mil dólares em impostos.

No fim das contas, seu prêmio líquido ficou em torno de 900 mil dólares, e com essa escolha, tornou-se a segunda maior ganhadora desta edição do sorteio.