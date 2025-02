Mulher descobre nova gestação durante a gravidez; caso raro surpreende

A história de Evelyn Silva, uma mulher que engravidou enquanto já estava grávida, viralizou nas redes sociais e despertou a curiosidade de inúmeros internautas. Em seu relato, ela compartilhou como descobriu essa rara condição e como está se preparando para a chegada dos bebês.

Evelyn já tem um filho de 3 anos. Em entrevista ao portal Metrópoles, a jovem de 22 anos contou que descobriu a segunda gravidez em casa, com um teste comum de farmácia. No entanto, ao realizar o ultrassom, pelo SUS, ela foi surpreendida com a notícia de que os bebês eram “gêmeos”.

“No dia 27 de janeiro, fui fazer um ultrassom com meu marido, com quem sou casada há 2 anos. Eu escolhi a transvaginal porque minha suspeita era de que eu estava de 3 para 4 meses e na transvaginal, como eu já tive um filho, daria para ver o sexo”, explicou. “Na hora, o médico ficou surpreso e falou ‘Temos gêmeos aqui e vamos ter que realizar outro exame”.

Assim que a jovem e o seu marido foram fazer o outro exame solicitado o médico disse que todos os bebês estavam, cada um com seu próprio tamanho. Evelyn se surpreendeu com a notícia e questionou o profissional que explicou a condição.

“A senhora está carregando uma gestação com diferença“, explicou o médico de acordo com ela. “Uma outra médica apareceu e explicou que era um casal, cada um em uma placenta, o menino com quatro meses e a menina com três meses”, acrescentou.

Entenda o caso!

O caso raro de Evelyn é um exemplo de superfetação, um fenômeno que ocorre quando a mulher ovula em dois momentos distintos, resultando em bebês com idades gestacionais diferentes. Essa condição acontece quando um segundo embrião se desenvolve no útero de uma mulher que já está grávida, sendo distinta da gestação de gêmeos.

“Foi um baque, mas também uma felicidade”, explica a jovem que destacou que os bebês devem nascer juntos já que a diferença da idade gestacional entre os dois não é grande. “A menina, como é mais nova, vai nascer e deve ficar um tempo na maternidade recebendo acompanhamento, por ser prematura”, disse ao veículo.